В Москве к 2026 году откроют еще семь автомобильных мостов
В течение 2024–2025 годов столичные власти планируют возвести еще семь автомобильных мостов в разных частях города, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По статистике, которую привел Бочкарев, с 2011 года и по сей день градостроители возвели в российской столице десятки автомобильных мостов, три из них — с начала 2023 года. «Долгие годы реки разрезали городскую ткань, вынуждая пешеходов и автомобилистов совершать перепробеги в поисках переправы, но мы системно решаем этот вопрос», — добавил заммэра.
В свою очередь, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о том, какие мосты сейчас находятся на стадии проектирования и возведения:
- через Москву-реку — вблизи Новозаводской улицы, в створе Берегового проезда и в районе Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева;
- через реку Раменка в створе продления Мосфильмовской улицы;
- через реку Битца в рамках строительства южного направления Московского скоростного диаметра (МСД);
- в Новой Москве — через реки Сетунь и Сосенки.
Важность поперечных районных связей, в первую очередь путепроводов и мостов, для улучшения транспортной ситуации в столице подчеркнул декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. «Подобные проекты призваны улучшить связи улиц, а дополнительным эффектом станет разгрузка магистралей, часть которых вынужденно использовалась в межрайонных поездках за неимением альтернативы», — уверен эксперт.
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