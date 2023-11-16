В Москве к 2026 году откроют еще семь автомобильных мостов

Фото: stroi.mos.ru

В течение 2024–2025 годов столичные власти планируют возвести еще семь автомобильных мостов в разных частях города, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По статистике, которую привел Бочкарев, с 2011 года и по сей день градостроители возвели в российской столице десятки автомобильных мостов, три из них — с начала 2023 года. «Долгие годы реки разрезали городскую ткань, вынуждая пешеходов и автомобилистов совершать перепробеги в поисках переправы, но мы системно решаем этот вопрос», — добавил заммэра.

В свою очередь, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о том, какие мосты сейчас находятся на стадии проектирования и возведения:

через Москву-реку — вблизи Новозаводской улицы, в створе Берегового проезда и в районе Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева ;

через реку Раменка в створе продления Мосфильмовской улицы;

через реку Битца в рамках строительства южного направления Московского скоростного диаметра (МСД);

в Новой Москве — через реки Сетунь и Сосенки.

Важность поперечных районных связей, в первую очередь путепроводов и мостов, для улучшения транспортной ситуации в столице подчеркнул декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. «Подобные проекты призваны улучшить связи улиц, а дополнительным эффектом станет разгрузка магистралей, часть которых вынужденно использовалась в межрайонных поездках за неимением альтернативы », — уверен эксперт.