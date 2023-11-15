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Финансы ,  
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В Казахстане украсили новые купюры сайгаками, архарами и алабаями

В Казахстане представили банкноты с сайгаками и беркутами к 30-летию тенге
К 30-летию тенге Нацбанк Казахстана выпустил пять новых купюр — с архаром, сайгаком, алабаем, беркутом, барсом и лошадью. Первая поступит в оборот к концу 2023 года
Казахстанский тенге/Рубль KZT/RUB ₽19,468 -0,7% Купить

Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz
Фото: nationalbank.kz

Банк Казахстана показал новую серию банкнот, посвященную 30-летию национальной валюты, следует из заявления регулятора. Она основана на элементах Сакского стиля и отражает наследие страны — «от уникальной культуры номадов до современного Казахстана».

Сакский стиль — особая манера изображения животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века в степях Евразии.

На банкноте номиналом 500 тенге изображен архар — горный баран с закрученными рогами, который обитает в Средней Азии, он занесен в Красную книгу Казахстана. На банкноте номиналом 1 тыс. изображены две собаки популярных в республике пород тазы и алабай, на двухтысячной купюре — сайгак, на пятитысячной — беркут, на десятитысячной — барс, а на двадцатитысячной — лошадь.

Первая банкнота номиналом 5 тыс. тенге будет доступна к концу 2023 года, остальные — по мере изготовления. В Нацбанке сообщили, что банкноты старого образца останутся в обращении еще на год, но этот период может быть продлен при необходимости.

Национальная валюта появилась в Казахстане 15 ноября 1993 года, тогда один тенге был эквивалентен 500 рублям. Первая партия казахской валюты была напечатана в Великобритании, а первые монеты отчеканены в Германии.

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Теги
София Шошина
Казахстан Нацбанк Казахстана банкноты тенге
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