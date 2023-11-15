Ракова рассказала о запуске видеоконсультаций по вопросам опеки

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти продолжают развивать социальные услуги и сервисы, чтобы москвичам было комфортно обращаться за любыми услугами. В частности, на портале mos.ru запущены видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, это еще один шаг по упрощению и повышению удобства получения услуг для жителей столицы. Теперь вместо обязательного личного присутствия на приеме в службе опеки москвичи могут задать интересующий их вопрос специалисту в режиме видеоконференции.

«Это позволит подготовиться к личному приему в семейном центре и прийти с уже собранным пакетом документов, сэкономив время и количество визитов потенциальных родителей в органы опеки, — подчеркнула Ракова. — Это также ускорит решение различных вопросов, чтобы маленькие москвичи, оставшиеся без попечения родителей, смогли скорее влиться в новую семью».

Заммэра уточнила, что с помощью сервиса москвичи получают консультации по вопросам усыновления ребенка или оформления опеки, заключения договора о сопровождении приемной семьи, получения соцподдержки выпускниками центров для детей-сирот. Также в формате видеоконференции они советуются и по другим вопросам соцзащиты. В частности, это касается назначения выплат семьям с детьми, а также установления опеки над недееспособными взрослыми.

Для получения же услуг по вопросам сделок с имуществом детей и снятия средств с их счетов горожанам следует обращаться во флагманские центры госуслуг «Мои документы» и дополнительный офис центра госуслуг поселения Сосенское.