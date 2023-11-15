Ефимов сообщил о выделении 8 га под масштабные инвестпроекты в ЮВАО

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на юго-востоке столицы в ближайшие пять лет появятся два новых производства, детский сад, спортивный комплекс, а также коммерческие объекты. Всего под эти проекты с начала 2023 года было выделено более 8 га земли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, с начала года в рамках программы МаИП город заключил семь договоров аренды земли в ЮВАО. «Общая площадь участков составляет 8,4 га, — уточнил Ефимов. — Здесь построят детский сад для 190 воспитанников, торговый центр с гостиницей и паркингом, два современных производства и спортивный объект». Земля инвесторам выделяется сроком на пять лет без проведения торгов.

«За это время компании должны построить и ввести в эксплуатацию новые объекты суммарной площадью более 110 тыс. кв. м, — подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман. — Один участок площадью 1,9 га предоставлен под реализацию промышленного инвестпроекта в Капотне инвестору по льготной арендной ставке 1 руб. в год. На нем возведут комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона». Общая площадь этого сооружения превысит 15,7 тыс. кв. м, а после окончания строительства на предприятии будет создано более 100 рабочих мест, добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Отметим, что участки для реализации масштабных инвестпроектов город предоставляет с 2016 года. Статус МаИП могут получить объекты, предназначенные для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест. Предпочтение отдают новым производствам, спорткомплексам и социальным объектам.