Россияне назвали причины возвращения на прежнюю работу после увольнения

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Почти треть россиян, которые меняли место работы, позже возвращались к прежнему работодателю, выяснили эксперты «Авито Работа» в результате исследования (есть у РБК).

По сравнению с данным из исследования 2022 года, доля вернувшихся после увольнения сотрудников выросла на 2%.

Возвращение на старое место работы не всегда связано с повышением в должности: только 10% пришли в ту же компанию, но на другой пост, а 22% вернулись на ту же должность, с которой уволились.

Самая популярной причиной возвращения участники опроса назвали более приятные коллектив и руководство. Так ответили 23% из «возвращенцев».

Среди других причин участники исследования называли (вопрос предполагал множественный выбор ответов):

выгодные условия работы — 22%;

комфортный график — 18%;

рабочая обстановка — 17%;

более высокая зарплата — 15%;

удобное расположение места работы — 15%;

интересные задачи — 10%;

перспектива карьерного роста — 9%

сокращение на новом месте — 7%.

При этом мужчины оказались более склонными к возвращению к прежнему работодателю, чем женщины (37% против 28%). Чаще других на прошлое место возвращались сотрудники сфер туризма и ресторанов (46%), сельского хозяйства и агропромышленности (45%), маркетинга, рекламы и PR (38%), а также в равной степени страхования и строительства (37%).

По данным компании, в ноябре 2022 и ноябре 2023 года методология полностью совпадала: опрос проводился онлайн среди более 10 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.

В октябре 2023 года образовательная платформа Skillbox и онлайн-сервис «Мета» выяснили, что лишь 5% россиян устраивает текущее место работы.

Среди тех, кто задумывается о смене места работы, почти половина (47%) отмечает, что главным препятствием становится недостаток компетенций и практических навыков. Треть опрошенных полагает, что следующий шаг в карьере им поможет сделать дополнительное профессиональное образование. В числе нематериальных факторов мотивации для смены работы респонденты выбирают доступность корпоративного обучения — 62%.

В качестве главного стимула в работе 77% респондентов называют зарплату. В случае если зарплата устраивает, то 30% заявили о готовности мириться с рутинной работой, а 23% — с постоянными переработками. Еще 18% респондентов в этих условиях способны обойтись без социальных гарантий от работодателя, а 14% — без комфортного рабочего пространства. Отказаться от карьерных амбиций готовы 12%.