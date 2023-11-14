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Кремль перенес совещание Путина о подготовке ТЭКа к зиме

Песков: совещание по вопросам развития ТЭКа и подготовки к зиме перенесено
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Запланированное на вторник, 14 ноября, совещание у президента Владимира Путина во вопросам развития топливно-энергетического комплекса перенесено. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По сути, в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести», — сказал Песков. Он добавил, что о новых сроках проведения совещания Кремль сообщил дополнительно.

Ранее Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса России, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы подготовки к зиме и «текущие вопросы».

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Президент 26 октября 2023 года провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства о подготовке к прохождению зимнего сезона.

«Климат, конечно, меняется, и всеобщее глобальное потепление очевидно, но Россия — северная страна, и отопительного сезона никто не отменял. Поэтому я вас очень прошу подойти ко всем вопросам, которые мы сегодня обсуждали, не формально: всё должно быть сделано своевременно», — сказал президент в завершение встречи.

Он призвал взглянуть на все вопросы, которые обсудили участники заседания, «с практической точки зрения».

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«Чтобы в последний момент у нас не рвалось там, где тонко <...>. Внимательно, пожалуйста, еще раз внимательным образом все проанализируйте, посмотрите и сделайте все вовремя. Главное — сделать вовремя. Это и завоза касается, и ремонтных работ и так далее», — резюмировал Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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