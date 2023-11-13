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Технологии и медиа ,  
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Организатор AI Journey опроверг данные о выступлении Маска на конференции

ТАСС: в AI Journey опровергли участие Маска на конференции по ИИ
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Выступление бизнесмена Илона Маска на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в России не запланировано, сообщили ТАСС представители оргкомитета.

«Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров», — сообщили агентству.

Ранее EU Reporter сообщил, что Маск примет участие в качестве спикера в мероприятии AI Journey, которое организует Сбербанк с 22 по 24 ноября. Его участие связали с недавним выходом чат-бота Grok на базе технологий искусственного интеллекта от компании xAI, принадлежащей бизнесмену.

Стартап Маска xAI представил чат-бот Grok в начале ноября. Для обучения искусственного интеллекта использовали данные из соцсети Х (ранее Twitter), которая также принадлежит бизнесмену. Сам Маск рассказал, что Grok может отвечать на вопросы, которые обычно игнорируют конкуренты из-за цензуры и «остроумно шутить», а также является более надежным, чем ChatGPT.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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