Организатор AI Journey опроверг данные о выступлении Маска на конференции

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Выступление бизнесмена Илона Маска на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в России не запланировано, сообщили ТАСС представители оргкомитета.

«Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров», — сообщили агентству.

Ранее EU Reporter сообщил, что Маск примет участие в качестве спикера в мероприятии AI Journey, которое организует Сбербанк с 22 по 24 ноября. Его участие связали с недавним выходом чат-бота Grok на базе технологий искусственного интеллекта от компании xAI, принадлежащей бизнесмену.

Стартап Маска xAI представил чат-бот Grok в начале ноября. Для обучения искусственного интеллекта использовали данные из соцсети Х (ранее Twitter), которая также принадлежит бизнесмену. Сам Маск рассказал, что Grok может отвечать на вопросы, которые обычно игнорируют конкуренты из-за цензуры и «остроумно шутить», а также является более надежным, чем ChatGPT.