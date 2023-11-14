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Ракова рассказала о применении нейросетей для определения ЛОР-заболеваний

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Нейросети в столичных клиниках впервые начали распознавать на рентгеновских снимках признаки ЛОР-заболеваний, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это уже 28-е клиническое направление, по которому «умные» алгоритмы умеют распознавать патологии. В частности, искусственный интеллект способен обнаружить такое серьезное заболевание, как синусит. Такой сервис станет полезным инструментом для врачей-рентгенологов, он поможет точно и своевременно оценивать проявления патологии.

«Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трех минут, — подчеркнула Ракова. — Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента».

Алгоритм работы искусственного интеллекта заключается в том, что нейросеть размечает цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание.

По мнению главного рентгенолога Москвы, директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, правильное описание рентгеновского снимка при синуситах — это часто нетривиальная задача.

«Лицевая часть черепа человека устроена довольно сложно, поэтому на рентгеновском снимке разные костные структуры накладываются друг на друга, — уточнил эксперт. — На этом фоне иногда затруднительно оценивать воспалительные изменения мягких тканей пазух и другие проявления патологии, например уровень жидкости, которой может быть заполнена пазуха, или даже нарушения целостности костных стенок».

Васильев также подчеркнул, что искусственный интеллект в таких случаях может оказаться полезным инструментом, который обратит внимание врача на утолщение слизистых и посчитает процент заполнения пазухи патологическим содержимым.

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Отметим, что рентгенография носовых пазух — самое распространенное исследование для выявления признаков патологий придаточных пазух носа. Всего в прошлом году в России было выполнено более 3 млн таких исследований.

Внедрение ИИ-технологий — одно из ключевых направлений цифровизации столичной системы здравоохранения. Так, уже более трех лет в Москве технологии компьютерного зрения применяются при анализе КТ-снимков, рентгенограмм и электрокардиограмм. В проекте работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта по 28 клиническим направлениям, всего с их помощью медики проанализировали свыше 10,5 млн исследований.

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Теги
нейросети инновации в медицине Москва Анастасия Ракова
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