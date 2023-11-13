Штурмовавший Капитолий «шаман» решил баллотироваться в конгресс США

Джейкоб Чансли (Фото: Brent Stirton / Getty Images)

Джейкоб Чансли, который в 2021 году участвовал в штурме Капитолия с копьем и в меховой шапке с рогами, будет баллотироваться в конгресс США, сообщает The Associated Press.

По данным агентства, 35-летний Чансли в четверг, 9 ноября, подал заявление на участие в выборах в конгресс в 2024 году от 8-го округа штата Аризона как либертарианец. Действующий член палаты представителей от округа, 64-летняя республиканка Дебби Леско, отказалась от переизбрания, говорится в публикации. Ее срок официально заканчивается в январе 2025 года.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года прорвались в здание Капитолия, когда там заседали обе палаты парламента. Они должны были формально подтвердить победу ныне действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах.

Чансли был одним из ворвавшихся в кабинет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он сел в ее кресло, закинув ноги на стол, а также украл оттуда конверт.

Минюст США предъявил обвинения Чансли 9 января 2021 года. В ноябре того же года его приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. В ведомстве подчеркнули, что он провел в заключении более девяти месяцев, поэтому срок его пребывания в тюрьме может быть сокращен до трех лет при условии назначения штрафа $2 тыс.

По данным CNBC, срок тюремного заключения, назначенный Чансли, стал самым длительным из всех, которые выносили участникам штурма, признавшим свою вину. «Шамана» освободили в марте 2023 года.