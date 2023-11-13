Мэрия назвала сроки окончания реконструкции ДК «Ватутинки» в Новой Москве

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Реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в Десеновском поселении Новой Москвы планируется завершить в 2024 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на текущий момент объект находится на этапе высокой степени готовности, поэтому уже в следующем году жители района смогут посещать современное и просторное учреждение.

«Это один из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями, — подчеркнул глава столичного градостроительного комплекса. — Однако за годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию».

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что в ходе строительно-монтажных работ специалисты нарастили трехэтажное здание еще на один этаж. Таким образом, общая площадь ДК после окончания реконструкции составит 3,1 тыс. кв. м.

«В обновленном доме культуры появится универсальный концертный зал на 300 посадочных мест со сценой, оснащенной профессиональным акустическим, световым и видеопроекционным оборудованием, а также с гримерными и костюмерными, — пояснил Жидкин. — Посетителям будут доступны библиотека, студии живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для проведения различных кружковых занятий и буфет».

После окончания основных работ специалисты выполнят благоустройство прилегающей территории с высадкой зеленых насаждений, обустройством газонов и установкой малых архитектурных форм.

По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, перспектива появления новых культурных центров в столице очень важна — культурная жизнь качественно изменяет социальное самочувствие и уклад жизни горожан.

«Создание уникальных объектов, подчеркивающих отличительные особенности каждого района, позволит стимулировать локальные идентичности, развивать местный патриотизм и способствовать появлению сплоченных сообществ в столице», — добавил эксперт.