В Бангладеш закрылись более 150 швейных фабрик из-за протестов

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В крупных промышленных городах Бангладеш бизнесмены закрыли более 150 фабрик по производству одежды из-за протестов рабочих по поводу повышения заработной платы, сообщила местная полиция AFP.

Митинги рабочих швейных фабрик в Газипуре и Саваре начались в конце октября. Люди были недовольны низкой заработной платой. Работники первого разряда получали 8200 така (74$), другим рабочим выплачивали еще меньшие суммы. Официальная средняя заработная плата по стране в 2023 году составляет 243$.

Работники швейных фабрик требовали поднять минимальную ежемесячную заработную плату до 23 000 така (209$). Правительство Бангладеш объявило о повышении денежных выплат на 56%, до 12 500 таков (113$). Рабочие сочли эту сумму неприемлемой и продолжили протестовать.

В начале ноября произошли столкновения 15 тыс. рабочих с полицией — во время протестов были разграблены завод и еще десятки других мест. «Полиция возбудила дела против 11 000 рабочих в связи с нападением на швейную фабрику «Тусука», — сообщил агентству AFP инспектор полиции Мушарраф Хоссейн. Во время протестов пострадали не только заводы, автомобили и здания, погибли три человека.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина отвергла возможность любого дальнейшего повышения заработной платы. «Если рабочие выйдут на улицы, чтобы протестовать, они потеряют свои места и будут вынуждены вернуться в собственные деревни», — предупредила Шейх Хасина.

На 3500 швейных фабрик Бангладеш приходится около 85% годового экспорта страны, объем которого составляет $55 млрд. Фабрики Бангладеш поставляют продукцию многим ведущим мировым брендам, включая Levi's, Zara и H&M. Закрытие заводов может привести к тому, что мировые бренды одежды останутся без продукции.