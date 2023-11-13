Ракова сообщила о росте числа клинических исследований в Москве

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Более половины (57%) клинических исследований 1–4 фазы в России проводится сейчас в Москве, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, год назад, до начала работы в городе программы поддержки клинических исследований, этот показатель составлял 42%. За это время ей воспользовались уже 12 фармацевтических компаний для 52 проектов в 14 терапевтических областях.

«Наша задача — обеспечивать горожан всеми необходимыми лекарствами, что особенно важно в условиях санкционного давления. У нас в городе уже сформирована экосистема для проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации — Московским центром инновационных технологий в здравоохранении, который при обращении фармкомпаний помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре», — подчеркнула Ракова.

Программа предусматривает два вида поддержки фармкомпаний — организационную (подбор команды, добровольцев, юридическое сопровождение и так далее) и финансовую (возмещение городом до 50% затрат компании на исследования). Из 52 проектов в 42 случаях речь шла лишь об организационной поддержке, в восьми — о финансовой, в двух случаях компании запрашивали у города и то, и другое, рассказала Ракова.

Экосистема для проведения клинических исследований лекарств существует в Москве уже три года. Первым проектом для нее стали испытания вакцины от коронавируса «Спутник V», что стало беспрецедентным по числу добровольцев исследованием. За год действия программы в исследовательских центрах стартовали 19 исследований биоаналогов и дженериков, 22 исследования оригинальных препаратов, 11 — вакцин против туберкулеза, пневмококка и COVID-19. В их проведении приняли участие порядка 30 команд. «В Москве мы проводим исследования оригинальных инновационных лекарственных препаратов для лечения онкологических, гематологических, ревматологических заболеваний, патологии иммунной системы, — отметила вице-мэр Ракова. — Проведение подобных испытаний требует высокотехнологичного оборудования и подготовленных специалистов, и у нас для этого есть все условия».