Умерла драматург, прозаик и сценарист Нина Садур
Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни, сообщила во «ВКонтакте» ее дочь Екатерина.
«Моя мама Садур Нина Николаевна в 11:40 по московскому времени отошла ко Господу», — рассказала Екатерина Садур.
Дочь сообщила ТАСС, что писательница тяжело болела. Отпевание пройдет 15 ноября, добавила собеседница агентства.
Садур родилась в 1950 году в семье поэта и учительницы русского языка и литературы. Она начала писать в 1970-х, ее первую работу опубликовали в 1977 году в журнале «Сибирские огни». В 1997 году драматург стала лауреатом литературной премии журнала «Знамя» за глубокий анализ современной действительности в романе «Немец».
Садур — автор пьес «Чудная баба» (1981), «Уличенная ласточка» (1981), «Группа товарищей» (1982) и других. Ее работы известны и за рубежом — книги издаются в Финляндии, Англии, Германии, Словакии и Японии.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли