Умерла драматург, прозаик и сценарист Нина Садур

На 74-м году жизни умерла прозаик и драматург Нина Садур

Нина Садур, 1 июня 1992 г. (Фото: Владимир Яцин / ТАСС)

Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни, сообщила во «ВКонтакте» ее дочь Екатерина.

«Моя мама Садур Нина Николаевна в 11:40 по московскому времени отошла ко Господу», — рассказала Екатерина Садур.

Дочь сообщила ТАСС, что писательница тяжело болела. Отпевание пройдет 15 ноября, добавила собеседница агентства.

Садур родилась в 1950 году в семье поэта и учительницы русского языка и литературы. Она начала писать в 1970-х, ее первую работу опубликовали в 1977 году в журнале «Сибирские огни». В 1997 году драматург стала лауреатом литературной премии журнала «Знамя» за глубокий анализ современной действительности в романе «Немец».

Садур — автор пьес «Чудная баба» (1981), «Уличенная ласточка» (1981), «Группа товарищей» (1982) и других. Ее работы известны и за рубежом — книги издаются в Финляндии, Англии, Германии, Словакии и Японии.