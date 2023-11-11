Россия отправила 40 т гумпомощи «дружественному афганскому народу»

Два российских борта доставили в Афганистан 40 т гумпомощи после землетрясения

Фото: МИД России

Два спецборта Минобороны России доставили в Кабул около 40 т гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Афганистане, сообщила пресс-служба российского МИДа.

«Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате», — говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь была отправлена от имени правительства России и Афганского делового центра в Москве.

7 октября в 40 км к западу от города Герат в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Оно ощущалось также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. После первого землетрясения произошли еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,5.

Стихийное бедствие полностью разрушило или серьезно повредило не менее 2 тыс. строений. Особенно сильно пострадал отдаленный район Зинда Джан, где практически не осталось ни одного нетронутого здания — целые деревни прекратили существование.

В результате землетрясения погибли более 2 тыс. человек, еще примерно 9 тыс. местных жителей получили серьезные травмы. Власти Афганистана столкнулись с нехваткой медикаментов, техники и оборудования.