Россия отправила 40 т гумпомощи «дружественному афганскому народу»
Два спецборта Минобороны России доставили в Кабул около 40 т гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Афганистане, сообщила пресс-служба российского МИДа.
«Таким образом, Россия продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от недавнего разрушительного землетрясения в Герате», — говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь была отправлена от имени правительства России и Афганского делового центра в Москве.
7 октября в 40 км к западу от города Герат в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Оно ощущалось также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. После первого землетрясения произошли еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,5.
Стихийное бедствие полностью разрушило или серьезно повредило не менее 2 тыс. строений. Особенно сильно пострадал отдаленный район Зинда Джан, где практически не осталось ни одного нетронутого здания — целые деревни прекратили существование.
В результате землетрясения погибли более 2 тыс. человек, еще примерно 9 тыс. местных жителей получили серьезные травмы. Власти Афганистана столкнулись с нехваткой медикаментов, техники и оборудования.
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