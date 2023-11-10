По всей Украине объявили воздушную тревогу

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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

В ночь на 10 ноября в подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы, сообщили издания «Страна» и «Зеркало недели». Кроме того, в Николаевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины прошлой осени. Тогда российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.