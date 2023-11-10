Эксперты сообщили о падении скорости мобильного интернета в регионах

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Средняя скорость мобильного интернета в российских регионах за год упала с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования агентства TelecomDaily.

В Москве средняя скорость мобильного интернета, напротив, выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с против 51 Мбит/с в 2022 году.

Исследование проводилось путем замеров скорости интернета в пределах МКАД (для Москвы), средние показатели по России специалисты TelecomDaily замеряли с помощью собственного приложения «Мегабитус».

Первое место по средней скорости загрузки данных на устройство абонента в Москве занял «МегаФон» с показателем 94,1 Мбит/с. За ним следует МТС с 59,7 Мбит/с. Скорость передачи данных у «Билайна» — 59 Мбит/с, у Tele2 — 39,9 Мбит/с, говорится в исследовании. Так же распределились места операторов по скорости отдачи от абонента.

«Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это крупнейший рынок в стране, и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи», — сказал «Известиям» гендиректор агентства Денис Кусков.

Дисбаланс, по его мнению, вызван и тем, что в Москве сосредоточены федеральные органы власти и крупный бизнес.

Оборудование в регионах обновляют по остаточному принципу в условиях его дефицита, считает Кусков. Операторы пытаются поддерживать там качество связи путем расширения диапазона за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий, полагает он.

Сотрудник компании-партнера нескольких сотовых операторов в беседе с газетой связал снижение скорости передачи данных не только с дефицитом оборудования, но и с ростом мобильного интернет-трафика.

В Минцифры, в свою очередь, заявили «Известиям», что скорость мобильного интернета в России находится на стабильном уровне. В ведомстве согласились, что скорость мобильного интернета в Москве растет быстрее, чем в других российских регионах. Эта тенденция объясняется тем, что Москва — основной рынок для крупнейших операторов, считают в министерстве.

По данным Минцифры, за первое полугодие 2023 года потребление мобильного интернет-трафика в России достигло 19,6 млрд Гб. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 16%.