Украина запретила российские онлайн-кинотеатры «Амедиатека» и Kion

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес 16 онлайн-кинотеатров в список сервисов «государства-агрессора», которые нельзя транслировать в стране, сообщает пресс-служба ведомства.

В список вошли такие медиасервисы, как «Амедиатека», HD REZKA, KINOGO, «Киноточка», Kion, Viju, «Смотрешка», «Триколор Кино» и «ТВ онлайн».

«Основанием такого решения стали несоответствие структуры собственности этих субъектов и/или их полная или преимущественная направленность на территорию и аудиторию государства-агрессора», — говорится в сообщении Нацсовета. Речь идет об использовании указанными сервисами доменных имен из России, русского языка в интерфейсе, российских платежных систем.

Всего в перечне запрещенных на Украине российских сервисов теперь содержится 22 медиаресурса.

В середине октября Нацбанк Украины запретил оплачивать подписку четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов, сообщало издание «Страна» со ссылкой на письмо регулятора украинским банкам. Речь шла о сервисах more.tv, Okko, Start и Premier. Нацбанк объяснил свое решение внесением этих онлайн-кинотеатров в «Перечень аудиовизуальных медиа-сервисов на заказ и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора». До этого в этот список также попали Ivi и Tvigle.