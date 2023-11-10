Ракова рассказала о практике 500 студентов колледжей в ресторанах Москвы
В рамках объявленной этим летом трансформации столичной сферы среднего профессионального образования (СПО) расширяется сотрудничество московских колледжей с крупными компаниями. Так, свыше 500 студентов четырех московских учреждений СПО пройдут практику с участием экспертов ресторанного дома Maison Dellos, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, новые стандарты обучения подразумевают отведение 70% времени обучения под практические занятия. «И благодаря сотрудничеству с крупнейшими работодателями города студенты колледжей получают возможность применять полученные знания в реальных условиях, развивать и улучшать свои профессиональные навыки, — отметила Ракова. — В свою очередь, компании могут непосредственно участвовать в образовательном процессе и вносить свой вклад в формирование будущих специалистов».
В рамках сотрудничества с Maison Dellos в 2023/24 учебном году практику там пройдут ребята, обучающиеся по специальностям «повар, кондитер», «поварское и кондитерское дело», всего более 500 юношей и девушек из четырех колледжей Москвы — Первого Московского образовательного комплекса, пищевого колледжа № 33, Московского образовательного комплекса имени В.Талалихина, а также московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».
Студенты будут учиться командной работе, организации рабочего процесса и соблюдению высоких стандартов обслуживания. Они также смогут развивать кулинарные техники, творческий подход к приготовлению блюд и умение работать в условиях высокой нагрузки. Кроме того, практиканты будут осваивать стандарты кондитерского искусства на учебно-производственном участке Первого Московского образовательного комплекса и готовить продукцию из ассортимента «Кафе Пушкинъ» под руководством шефов ресторанного дома.
О трансформации столичной сферы СПО было объявлено в августе на первом Всероссийском форуме СПО в рамках МУФ-2023. Основные направления модернизации — создание новых образовательных программ, повышение доли практических занятий в учебном времени, совершенствование материально-технической базы колледжей, углубление сотрудничества с потенциальными работодателями будущих выпускников.
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