Ракова рассказала о практике 500 студентов колледжей в ресторанах Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках объявленной этим летом трансформации столичной сферы среднего профессионального образования (СПО) расширяется сотрудничество московских колледжей с крупными компаниями. Так, свыше 500 студентов четырех московских учреждений СПО пройдут практику с участием экспертов ресторанного дома Maison Dellos, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новые стандарты обучения подразумевают отведение 70% времени обучения под практические занятия. «И благодаря сотрудничеству с крупнейшими работодателями города студенты колледжей получают возможность применять полученные знания в реальных условиях, развивать и улучшать свои профессиональные навыки, — отметила Ракова. — В свою очередь, компании могут непосредственно участвовать в образовательном процессе и вносить свой вклад в формирование будущих специалистов».

В рамках сотрудничества с Maison Dellos в 2023/24 учебном году практику там пройдут ребята, обучающиеся по специальностям «повар, кондитер», «поварское и кондитерское дело», всего более 500 юношей и девушек из четырех колледжей Москвы — Первого Московского образовательного комплекса, пищевого колледжа № 33, Московского образовательного комплекса имени В.Талалихина, а также московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Студенты будут учиться командной работе, организации рабочего процесса и соблюдению высоких стандартов обслуживания. Они также смогут развивать кулинарные техники, творческий подход к приготовлению блюд и умение работать в условиях высокой нагрузки. Кроме того, практиканты будут осваивать стандарты кондитерского искусства на учебно-производственном участке Первого Московского образовательного комплекса и готовить продукцию из ассортимента «Кафе Пушкинъ» под руководством шефов ресторанного дома.

О трансформации столичной сферы СПО было объявлено в августе на первом Всероссийском форуме СПО в рамках МУФ-2023. Основные направления модернизации — создание новых образовательных программ, повышение доли практических занятий в учебном времени, совершенствование материально-технической базы колледжей, углубление сотрудничества с потенциальными работодателями будущих выпускников.