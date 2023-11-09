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Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» после видео с багажом ребенка

Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» после видео с багажом ребенка

Инцидентом с несовершеннолетней девочкой, чемодан которой не прошел контроль по габаритам авиакомпании «Уральские авиалинии», займется Свердловская транспортная прокуратура.

Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В посте говорится, что публикация о нарушении прав ребенка была выявлена «в ходе мониторинга СМИ».

«Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира», — уточнили в ведомстве.

В мессенджере прокуратуры есть ссылка на пост телеграм-канала «Mash на Мойке», в котором описан инцидент.

Он произошел в Сочи, где контролеры в аэропорту решили, что чемодан юной пассажирки входит в шаблон для проверки габаритов с усилием, и отказались допустить его к перевозке. С девочкой был отец, она летела в составе танцевального коллектива. В итоге вещи из чемодана раздали другим участникам ансамбля и девочку пропустили на борт, а чемодан оставили в аэропорту.

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Ее отец утверждает, что из Пулково в Сочи ансамбль летел бортом «Уральских авиалиний» и тогда жесткий чемодан не вызвал нареканий сотрудников авиакомпании.

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Теги
Уральские авиалинии багаж прокуратура
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