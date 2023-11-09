В столичном Нагатино завершили обустройство набережной с пляжем
Городские службы завершили благоустройство полуторакилометрового участка набережной Москвы-реки в районе Нагатинский Затон, которое поэтапно продолжалось с 2018 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Теперь район представляет собой многофункциональную зону отдыха с ландшафтным парком, рыболовецкой зоной и пляжем.
«На этом участке появились пляжная зона с шезлонгами и рыбацкими мостиками, лаундж-зоны, велодорожка, альпийские горки, а также арт-объекты, например скульптура маяка и пешеходный мост», — добавил Бочкарев.
До весны 2023 года район Нагатинский Затон обладал посредственной транспортной доступностью — ближайшей станцией метро была «Коломенская» Замоскворецкой линии примерно в 2,5 км западнее набережной. Однако в марте этого года там открылись сразу две станции Большого кольца метро — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». Последняя располагается в непосредственной близости от обновленной набережной и строящегося жилого квартала «Ривер Парк Коломенское».
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