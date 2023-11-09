Ракова сообщила о новом рейтинге якорных онкостационаров Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти опубликовали обновление рейтинга якорных онкологических стационаров Москвы по итогам девяти месяцев 2023 года. Первое место в нем сохранила Городская клиническая онкологическая больница № 1 на Загородном шоссе. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Открытый рейтинг дает клиникам и их специалистам дополнительную мотивацию развития, а пациентам — постоянное улучшение качества помощи, результатов лечения, комфорта, непрерывности и открытости лечебно-диагностического процесса, — отметила заммэра. — Это особенно важно в столичном ценностно ориентированном взаимодействии онкологических учреждений с пациентами».

По словам Раковой, обновление рейтинга дает возможность проследить разные показатели в динамике: «Например, существенно сократились сроки ожидания начала лечения, быстрее начал проводиться врачебный консилиум, а показатели по отсутствию осложнений после операций стабильно остаются на уровне 98–100%».

Сводный рейтинг состоит из двух показателей. В медицинской части оценивается соблюдение четких пошаговых алгоритмов по каждому заболеванию, которые регламентируют всю последовательность лечебно-диагностического процесса, вплоть до пожизненного диспансерного наблюдения. В пациентскую часть входят отзывы самих москвичей: то, как они были проинформированы о ходе обследования и лечения. В этом случае опросом занимаются персональные онкологические помощники, сопровождающие пациента на всех этих этапах.

Каждая из двух составляющих оценивается по пятибалльной шкале. По итогам трех кварталов 2023 года топ-5 якорных онкостационаров Москвы составляют:

ГКОБ № 1 — 4,7 балла по медицинской и 3,8 балла по пациентской части. МКНЦ имени А.С. Логинова — 4,3 и 3,2 балла соответственно. МГОБ № 62 — 3,3 и 4,2 балла. ГКБ имени С.П. Боткина — 3,2 и 4,0 балла. ММКЦ «Коммунарка» — 2,7 и 2,2 балла.

Рейтинг отвечает новому стандарту онкологической медпомощи в Москве, в основе которого лежит ценностно ориентированный подход — смещение акцента с объема услуг на финальный результат, достигаемый в процессе лечения.