Сооснователя Apple Возняка госпитализировали с подозрением на инсульт

Сооснователя Apple Возняка госпитализировали в Мексике с подозрением на инсульт

Сооснователя американской корпорации Apple Стива Возняка госпитализировали в Мехико, где он должен был выступить на бизнес-форуме, передают El Sol De Mexico и TMZ.

По данным El Sol De Mexico, у Возняка диагностировали нарушение кровоснабжения головного мозга, его участие в форуме отменили по медицинским показаниям. TMZ со ссылкой на источники пишет, что бизнесмен пожаловался на головокружение. Проявившиеся симптомы обеспокоили его жену, и женщина настояла на госпитализации супруга.

Источники рассказали изданию, что Возняк находится в отделении неотложной помощи в больнице Мехико, врачи делают ему анализы.

По информации TMZ, несколько человек из команды Возняка вылетели за ним из США на частном самолете, чтобы доставить его назад для лечение при необходимости.

Телеканал ForoTV, El Pais, El Tempo и El Financiero пишут, что Возняк перенес инсульт. Предпринимателю сделали МРТ, его состояние оценивается как стабильное, передает El Tempo.

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