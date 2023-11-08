Шойгу принял делегацию китайских военных в Москве. Видео

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В Москву прибыла китайская делегация во главе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. Ее в здании Национального центра управления обороной России принял министр обороны Сергей Шойгу. В церемонии участвовали рота почетного караула и оркестр.

«Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем — образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении», — сказал в приветственной речи Шойгу. Он предложил в ходе переговоров усиление двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Главу китайской делегации примет также президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Да, президент также его сегодня примет, беседа состоится», — сказал Песков журналистам.