В мэрии сообщили о ходе работ на городском вокзале Варшавская
Готовность технологической части будущего городского вокзала Варшавская в Москве составляет уже 50%, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Представитель строительного холдинга «Мосинжпроект» Константин Маслаков уточнил, что речь идет в первую очередь о реконструкции прилегающей улично-дорожной сети: «Продолжается устройство пешеходных дорожек и тротуаров, укладка бортового камня. Также приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжая часть здесь будет расширена, появятся дополнительные полосы движения».
Городские вокзалы — новое название крупных транспортно-пересадочных узлов, принятое в Москве с лета 2023 года. Вокзал Варшавская будет основан на одноименной станции Большого кольца метро, также поблизости находятся автостанция и платформа Варшавская Павелецкого направления железной дороги. Последняя впоследствии войдет в состав пятой линии Московских центральных диаметров.
Последний фактор — запуск МЦД — станет ключевым в процессе перемещения транспортных потоков с личных автомобилей на общественный транспорт, уверен декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. «Помимо экономии времени речь тут также идет про комфорт и безопасность пассажиров. С открытием диаметров появляются и современные станционные комплексы, благоустраиваются близлежащие территории», — добавил эксперт.
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