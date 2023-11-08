В мэрии сообщили о ходе работ на городском вокзале Варшавская

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Готовность технологической части будущего городского вокзала Варшавская в Москве составляет уже 50%, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Представитель строительного холдинга «Мосинжпроект» Константин Маслаков уточнил, что речь идет в первую очередь о реконструкции прилегающей улично-дорожной сети: «Продолжается устройство пешеходных дорожек и тротуаров, укладка бортового камня. Также приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжая часть здесь будет расширена, появятся дополнительные полосы движения».

Городские вокзалы — новое название крупных транспортно-пересадочных узлов, принятое в Москве с лета 2023 года. Вокзал Варшавская будет основан на одноименной станции Большого кольца метро, также поблизости находятся автостанция и платформа Варшавская Павелецкого направления железной дороги. Последняя впоследствии войдет в состав пятой линии Московских центральных диаметров.

Последний фактор — запуск МЦД — станет ключевым в процессе перемещения транспортных потоков с личных автомобилей на общественный транспорт, уверен декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. «Помимо экономии времени речь тут также идет про комфорт и безопасность пассажиров. С открытием диаметров появляются и современные станционные комплексы, благоустраиваются близлежащие территории», — добавил эксперт.