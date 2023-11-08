В США сгорел ангар времен войны, где снимали «Секретные материалы». Видео
В Калифорнии на бывшей авиабазе Тастин сгорел ангар времен Второй мировой войны, сообщает NBC Los Angeles.
Причины возгорания неизвестны. Пострадавших не было.
Во время Второй мировой войны в ангаре размещались дирижабли. Позже его задействовали при съемках фильмов и сериалов, таких как «Секретные материалы», «Остин Пауэрс», «Перл-Харбор» и «Звездный путь».
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