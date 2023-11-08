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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал сроки анонса GTA VI

Bloomberg: GTA VI анонсируют на этой неделе
Фото: Cate Gillon / Getty Images
Фото: Cate Gillon / Getty Images

Rockstar Games, подразделение Take-Two Interactive Software Inc., планирует анонсировать игру Grand Theft Auto VI уже на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, уже в декабре компания планирует выложить трейлер игры, который будет приурочен к 25-летию Rockstar Games.

Предыдущая игра в серии Grand Theft Auto V вышла в 2013 году. Она стала второй самой продаваемой видеоигрой в истории после Minecraft. Всего было продано более 185 млн копий.

В сентябре 2022 года в интернет слили несколько десятков видео с ранней сборки предстоящей игры, а также скриншоты и несколько тысяч строк исходного кода программы. В Rockstar подтвердили, что произошла утечка.

В слитых видео игрок управляет женским игровым персонажем. Позже Bloomberg со ссылкой на источники подтвердил, что впервые в истории франшизы в игре появится играбельная женщина-протагонист. Действие GTA VI будет проходить в вымышленной версии Майами и его окрестностях. По данным Bloomberg, план Rockstar состоит в том, чтобы постоянно обновлять игру, регулярно добавляя новые миссии и города.

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