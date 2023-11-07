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Политика ,  
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Британский король впервые за 70 лет обратился к парламенту с речью

Британский король Карл III впервые за 70 лет выступил с обращением к парламенту

Британский король впервые за 70 лет обратился к парламенту с речью
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Король Британии Карл III выступил с речью перед парламентом. Это было первое обращение британского монарха к нему с 1950 года, отмечает The Daily Mail. Тогда Георг VI (отец Елизаветы II и дед действующего короля) произнес речь по поводу участия Великобритании в Корейской войне (1950–1953). Принцу Чарльзу, который сейчас на троне, тогда было два года.

В своем выступлении 7 ноября Карл III изложил законодательную программу новой сессии парламента, подготовленную премьер-министром Риши Сунаком, сообщает Би-би-си. Речь шла о 21 законе, который планируется принять в течение следующего парламентского года. Среди них — о пожизненном заключении за самые тяжкие убийства, о запрете заключенным вступать в брак, о расширении полномочий полиции, о нефтегазовых проектах в Северном море, о борьбе с курением, в том числе вейпов.

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Король Великобритании

14 ноября 1948 года
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