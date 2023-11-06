В Петербурге умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Искусствовед Аркадий Ипполитов умер в Петербурге в возрасте 65 лет

Искусствовед, специалист в области итальянского искусства XV—XVII веков Аркадий Ипполитов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 65 лет. Об этом сообщила главный редактор газеты The Art Newspaper Милена Орлова в своем телеграм-канале. Позже информацию подтвердил российский архитектор и художник Максим Атаянц.

Причину смерти Ипполитова они не назвали.

Аркадий Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Петербурге. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Был старшим научным сотрудником отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа, преподавал историю искусств в Европейском университете.

Также Ипполитов курировал выставки классического и современного искусства в Москве, Петербурге, Риме, Венеции, Осло, Будапеште, Нью-Йорке и других городах мира. Среди самых известных его проектов, как отмечает «Фонтанка», — выставки американского художника Джексона Поллока, нидерландского художника Маурица Эшера, «Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века» в Эрмитаже, проект «ROMA AETERNA. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее, московская выставка Михаила Врубеля.

Кроме того, Ипполитов был членом редколлегии журнала «Сеанс», постоянным автором раздела «Культура» в «Коммерсанте».