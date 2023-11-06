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Людмила Максакова попала в больницу из-за травмы

Актриса Людмила Максакова получила травму во время спектакля и попала в больницу

Народная артистка России Людмила Максакова получила травму в Театре имени Евгения Вахтангова, где играла в спектакле, и попала в больницу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе театра.

«Она оступилась после спектакля и получила травму. Вся необходимая медицинская помощь ей оказана», — рассказала собеседница агентства.

Позже директор театра Кирилл Крок сообщил, что с Максаковой все в порядке, она вернулась из больницы домой.

По данным телеграм-канала Baza, актриса упала после спектакля «Царь Эдип», ее увезли в больницу с ушибом головы.

Людмиле Максаковой 83 года. Она окончила Театральное училище имени Щукина в 1961 году, после чего стала работать в Театре Вахтангова (спектакли «Война и мир», «Дядя Ваня», «Евгений Онегин», «Царь Эдип» и т.д.). Помимо работы в театре, Максакова также снималась в кино и на телевидении, в том числе в сериалах «Татьянин день», «Кухня» и др.

Теги
актриса травма Театр имени Вахтангова
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