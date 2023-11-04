Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке

Несколько сайтов международной выставки-форума «Россия», которая открывается на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции выставки.

Организаторы выставки утверждают, что сайты атаковали с помощью ботов, сеть которых расположена на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других «недружественных стран». Хакеры нарушили корректную и стабильную работу шести сайтов «России».

В дирекции отметили, что такие «неуклюжие шаги» не помешают проведению выставки.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. На ней показывают достижения России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Свои экспозиции представят все регионы страны, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Для гостей форума проведут экскурсии, выставки, творческие мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей. Всего на форуме 131 экспозиция и 13 экскурсионных маршрутов. Ежедневно будет проводиться до 500 экскурсий.

Указ об организации форума подписал президент России Владимир Владимирович Путин в марте 2023 года. Глава государства посетит мероприятие в один из дней его проведения, рассказал 26 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.