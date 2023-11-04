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Бербок увернулась от поцелуя главы МИД Хорватии на саммите ЕС

Bild: глава МИД Хорватии Грлич Радман неудачно попытался поцеловать Бербок

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из Германии Анналену Бербок, сообщает Bild.

Инцидент произошел на саммите министров стран Евросоюза в Берлине. По данным издания, Грлич Радман опоздал на фотосессию и пришел после того, как все поздоровались друг с другом. Хорватский министр хотел поцеловать Бербок в знак приветствия, однако, судя по опубликованной фотографии, его коллега отвернулась. Он принес извинения и добавил, что хотел поздороваться «по-человечески».

В августе 2023 года президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо без разрешения во время церемонии награждения на чемпионате мира в Сиднее. Из-за скандала главу федерации временно отстранила ФИФА, его также призывали уйти в отставку, а прокуратура начала расследование.

Эрмосо заявила, что стала «жертвой импульсивного, сексистского, неуместного поступка без какого-либо согласия с ее стороны». Рубиалес принес извинения, но добровольно в отставку уходить отказался. В начале сентября против него выдвинули обвинения в сексуализированном насилии, вскоре он все же покинул пост.

Теги
Анналена Бербок Германия Хорватия
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