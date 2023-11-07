Мэрия анонсировала комплексное развитие участка в Донском районе Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти приняли решение о передаче в программу комплексного развития территорий (КРТ) участка в ЮАО площадью чуть более 14 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Проект решения о редевелопменте этого участка опубликован на сайте московской мэрии.

Речь идет о территории, которая находится на ул. Малая Калужская, владение 15. В данный момент здесь расположены устаревшие склады, административные и офисные здания, объекты торговли и автосервис — с точки зрения столичной мэрии, территория используется неэффективно. По словам вице-мэра, в рамках редевелопмента этого участка в Донском районе планируют построить 322,5 тыс. кв. м различной недвижимости.

«Объем инвестиций оценивается более чем в 50,5 млрд руб., а бюджетный эффект — почти в 1,2 млрд руб., — уточнил Ефимов. — Реализация проекта позволит создать в Донском районе не менее 2,6 тыс. новых рабочих мест».

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в результате реализации проекта КРТ в шаговой доступности от станции метро «Шаболовская» появится современный квартал со всей необходимой инфраструктурой.

«На участке появятся социальные объекты общей площадью почти 29 тыс. кв. м, — подчеркнул Гаман. — Так, здесь планируется построить детский сад для 250 воспитанников и школу для 550 учащихся, а также культурно-досуговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и подстанцию скорой помощи».

Кроме того, по словам главы департамента, на участке возведут почти 294 тыс. кв. м комфортного жилья по программе реновации, озеленят и благоустроят окружающую территорию, а также обустроят улично-дорожную сеть.