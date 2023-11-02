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Куйбышевский суд Петербурга провел выездное заседание в стриптиз-баре

В Петербурге заседание суда по делу о перепланировке прошло в стриптиз-баре

Куйбышевский суд Петербурга провел выездное заседание в стриптиз-баре
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Выездное заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по делу о незаконной перепланировке прошло в стриптиз-клубе X.O. Men`s club, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд рассмотрел иск администрации Центрального района против Елены и Сергея Сазоновых — собственников помещения на улице Рубинштейна, которое сдается в аренду «Бар-Групп».

«Актом проверки администрации установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка и переустройство», — говорится в публикации. В ведомстве пояснили, что в помещении снесли перегородки, сняли батареи, сделали врезки в общедомовые сети, затронув имущество многоквартирного дома.

Администрация потребовала вернуть помещение в прежнее состояние или предоставить документы, разрешающие перепланировку, однако ответчики не выполнили предписания.

«В ходе рассмотрения дела судья Ирина Альбертовна Воробьева приняла решение о проведении выездного судебного заседания с целью разобраться на месте, кто прав, кто виноват», — так объяснили в суде выбор места для заседания.

Теги
Санкт-Петербург суд заседание стриптиз-клуб
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