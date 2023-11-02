Бойца Hardcore Fighting Самброса задержали с неизвестным веществом

Бойца Hardcore FC Кирилла Самброса задержали в Москве с неизвестным веществом

Кирилл Самброс (Фото: Sambros_kir / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Москве бойца Hardcore Fighting и участника бойцовской лиги «Наше дело» Кирилла Самброса задержали с неизвестным веществом, сообщил источник РБК.

В ночь на 2 ноября у дома в Шмитовском проезде сотрудники ГИБДД остановили такси марки Chery, в котором на пассажирском месте сидел Самброс. У бойца нашли сверток с неизвестным порошкообразным веществом, который изъяли и отправили на исследование, пояснил источник.

Самброс, также известный под прозвищем Добро с кулаками, — боец Hardcore FC. Он выступает в полусредней и средней весовой категории с 2020 года. Самброс также участвует в народной лиге «Наше дело», которая проводит бои профессионалов, блогеров, артистов и телеведущих.

Накануне, 1 ноября, бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали с 0,5 кг психостимуляторов. Против него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса).

Бугаеву грозит до 15 лет лишения свободы.