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Москва выделила льготный заем на экспорт мясоперерабатывающему заводу

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Один из столичных производителей мясной продукции получил от правительства Москвы льготный кредит в размере 250 млн руб. на развитие своей экспортной деятельности. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кредит предприятию был выдан в октябре 2023 года на срок в пять лет под 3% годовых. По словам вице-мэра, прямая финансовая поддержка является одним из инструментов столичных властей, чтобы помочь столичным промышленникам наращивать объемы внешнеэкономической деятельности. Проводит программу Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который выдает льготные займы на закупку сырья, материалов и комплектующих для производства идущей на экспорт продукции.

При всем этом мясоперерабатывающее предприятие вкладывает в развитие экспорта и собственные средства — по словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, эта сумма достигает 200 млн руб.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает несколько видов льготных займов предприятиям города. Их можно получить на срок до пяти лет и по ставке значительно ниже банковской — от 3% годовых. Кроме того, фонд предоставляет льготные кредиты промышленным предприятиям для реализации инвестиционных программ, а также инвесторам, которые возводят в Москве нежилые объекты.

Теги
Москва льготные займы промышленность мясная продукция колбаса экспорт Владимир Ефимов
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