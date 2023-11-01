В центре Москвы полицейские спасли запертого в машине кота

В центре Москвы полицейские спасли запертого в машине кота. Видео

Video

Кота, который несколько дней провел в запертой машине в центре Москвы, взял себе домой один из сотрудников прокуратуры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Жизни животного ничего не угрожает, решил ветврач после осмотра кота, который был очень голоден и напуган.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в припаркованном на платной парковке у Большого театра в Москве внедорожнике несколько дней сидит кот.

По словам очевидцев, животное провело в машине четыре дня.

Посмотреть на спасательную операция собралась группа прохожих, которые снимали действия правоохранителей на телефоны.

По данным канала, хозяин кота находится в психиатрической клинике. Полицейским пришлось вскрыть машину, чтобы освободить животное.