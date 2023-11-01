В Узбекистане ввели штрафы и аресты за пропаганду многоженства

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон с поправками, по которым предусмотрена административная ответственность за пропаганду многоженства в стране — сообщение об этом появилось в телеграм-канале Министерства юстиции Узбекистана.

«Согласно внесенным изменениям, пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин ($405–810) либо административный арест до 15 суток», — говорится в сообщении Минюста страны.

Также не допускается дискриминация по половому признаку, отрицание равенства мужчины и женщины. Помимо этого, в поправках предусмотрена ответственность за вступление в брак с лицом, не достигшим брачного возраста — 18 лет. Это будет караться штрафом в размере от 10 до 20 БРВ (от $270 до $540).