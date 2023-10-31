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В мэрии оценили эффект от расширения ОЭЗ «Технополис Москва»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», а именно площадки «Руднево» к юго-востоку от МКАД вошли новые участки для размещения высокотехнологичного производства. Тем самым общая площадь ОЭЗ превысила 275 га. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По прогнозам столичных властей, расширение ОЭЗ позволит создать сотни новых рабочих мест с высокой зарплатой для жителей Москвы и Подмосковья.

ОЭЗ «Технополис Москва» включает в себя шесть площадок в разных частях столицы — Печатники, Алабушево, «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем», «Руднево», а общий объем производственных площадей превышает 1 млн кв. м. На этих площадках занято более 15 тыс. человек. Отметим, что четыре из них расположены в Зеленограде.

Сейчас в состав ОЭЗ «Технополис Москва» входят предприятия, которые осуществляют свою деятельность в сферах микроэлектроники, энергоэффективности, медицинских и информационно-коммуникационных технологий, современных материалов и нанотехнологий, а также занятые высокотехнологичными производствами.

По словам вице-мэра Ефимова, особое внимание уделяется высокотехнологичным производствам, которые в том числе расположатся на дополнительных участках, включенных недавно в границы индустриального парка «Руднево».

Резидентам ОЭЗ «Технополис Москва» предоставляются льготные налоговые ставки на прибыль, имущество и землю, а также сниженные арендные ставки. Кроме того, благодаря развитию инфраструктуры промышленных площадок и новым площадям резиденты могут развивать свои производственные мощности, а потенциальным инвесторам предлагается широкий выбор для размещения объектов.

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