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В Японии мужчина захватил отделение почты и взял заложников

Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

В Японии мужчина взял в заложники двух почтовых работниц, одну из которых уже удалось освободить невредимой. Инцидент произошел в городе Вараби, в двух десятках километров от Токио. Вооруженный пистолетом мужчина забаррикадировался в здании почты. Об этом сообщило японское издание Kyodo.

Мужчине 50–60 лет. Незадолго до нападения на почтовое отделение мужчина со стрельбой ворвался в центральную больницу города Тода, где ранил врача и одного из пациентов. Пострадавшие находятся в сознании, по предварительным данным, полученные ранения не опасны для жизни.

После этого мужчина скрылся на мотоцикле, а затем ворвался в почтовое отделение в соседнем городе Вараби, в 1,3 км от больницы.

Район оцеплен полицией, операция по освобождению второго заложника продолжается.

Теги
Япония заложники Токио
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