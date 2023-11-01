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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» научился автоматически учитывать погоду при курьерской доставке

«Яндекс» поможет курьерам точнее планировать маршрут и сроки доставки по погоде
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компании по доставке с помощью сервисов «Яндекса» смогут корректировать маршруты курьеров и время доставки с учетом погоды, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Это стало возможно благодаря интеграции данных «Яндекс Погоды» и API «Яндекс Карт»: теперь время поездки будет корректироваться с учетом исторических данных о влиянии погоды на скорость движения автомобилей. При этом фактический прогноз погоды и ситуация на дорогах помогут уточнять маршруты в реальном времени», — говорится в сообщении.

Как объяснили в «Яндексе», курьеры в зависимости от погоды, из-за которой может замедляться движение на дорогах, смогут точнее планировать сроки доставки, а компании — предупреждать об этом клиентов, договариваться о новых сроках доставки или предложить забрать посылку из пункта выдачи заказов.

Первым новые алгоритмы «Яндекс Карт» применял сервис планирования и мониторинга маршрутов «Яндекс Маршрутизация». Он учитывает более 300 параметров при построении маршрутов, среди них — грузоподъемность машины, товарное соседство, время работы водителя, интервалы доставки.

До этого для анализа ситуации на дороге «Яндекс Маршрутизация» использовала данные о пробках, а влияние погоды учитывалось с помощью коэффициентов, которые устанавливали вручную.

Ранее «Яндекс» обновил свой сервис с картами так, что теперь дороги там отображаются «как в реальном городе»: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Обновленные «Карты» показывают рекомендуемую траекторию движения с учетом полос, а здания вдоль маршрута видны в 3D.

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На обновленной карте Москвы в пределах ТТК «размечено все, кроме дворов», а также МКАД и крупные магистрали столицы. Также компания планирует обновить сервис с подробной разметкой для большего количества дорог в Москве, Санкт-Петербурге и остальных городах.

Более детализированная разметка доступна в приложениях «Яндекс.Карты» и «Навигатор», она работает и при подключении к Apple CarPlay или Android Auto.

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