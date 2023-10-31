«Яндекс» запустил авторизацию по картинке

Фото: пресс-служба Яндекса

«Яндекс» запустил новый беспарольный способ авторизации — по картинке. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в РБК.

Использовать вход по картинке могут пользователи, у которых установлено приложение «Яндекс Ключ». При входе в аккаунт «Яндекс ID» на экране появляется картинка, далее такое же изображение нужно выбрать в «Яндекс Ключе», который предложил четыре картинки не выбор. Набор картинок обновляется каждый раз, уточнили в компании.

Войти в сервисы «Яндекса» по картинке можно только через собственное мобильное устройство. Пока что эта функция доступна для аккаунтов со способом входа «Пароль + одноразовый пароль» в «Яндекс Ключе».

«Яндекс ID» — единая учетная запись для всех сервисов компании и других приложений. С помощью «Яндекс ID» авторизация доступна также на более чем 15 тыс. других сайтов и мобильных приложений.

Ранее «Яндекс» обновил политику в отношении неактивных аккаунтов «Яндекс ID». Теперь учетные записи, которые не использовались свыше 2,5 года, будут удаляться. При этом компания должна прислать оповещение с предупреждением в течение месяца перед удалением аккаунта.

Чтобы учетную запись не удалили, необходимо авторизоваться через «Яндекс ID» в любом сервисе или совершить какое-нибудь действие в самой учетной записи, например отправить письмо.