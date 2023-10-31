Ракова сообщила о новой нейросети для поиска заболеваний на КТ груди

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Московским врачам стал доступен еще один комплексный сервис на основе нейросетей для помощи в выявлении заболеваний на КТ-снимках. Искусственный интеллект способен распознать сразу семь наиболее распространенных патологий на КТ грудной клетки. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь врачи при анализе исследований грудной клетки могут выбирать из пяти доступных нейросетей наиболее удобное и эффективное решение, — пояснила Ракова. — Требования к разработкам постоянно растут, что способствует их развитию. Еще в прошлом году работал всего один комплексный сервис, а сейчас врачам доступны уже шесть программных решений. Это качественно новый уровень предлагаемой помощи врачам от разработчиков искусственного интеллекта».

Среди заболеваний, которые может определить нейросеть:

рак легкого,

пневмония,

остеопороз позвоночника,

аневризма аорты,

легочная гипертензия,

гидроторакс,

ишемическая болезнь сердца.

На изображении нейросеть цветом выделяет отклонения, проводит измерения и составляет текстовое описание. Важно отметить, что сервис служит для врача лишь помощником — конечный диагноз остается за специалистом.

Создание комплексных сервисов для диагностики лучевых снимков с использованием нейросетей — часть эксперимента по внедрению ИИ в столичную медицину. Создание подобных комплексных сервисов началось год назад, новое решение стало шестым с тех пор и уже третьим только за текущую осень. Эксперимент проводится на базе Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы столичным Комплексом социального развития совместно с департаментом информационных технологий.

По словам директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, изначально московский эксперимент подразумевал внедрение в работу врачей отдельных инструментов, но не целых комплексных сервисов. «Это результат эволюции эксперимента. Его организаторы задают вектор для создания и развития интеллектуальных разработок, — рассказал он. — Предложения от разработчиков становятся все более конкурентоспособными, и врачи, в свою очередь, получают возможность выбора самых удобных для себя сервисов».