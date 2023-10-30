В Москве пройдет ежегодная выставка финансовых инноваций Finopolis

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С 8 по 10 ноября в Москве пройдет Форум инновационных финансовых технологий Finopolis, организованный Банком России в партнерстве с ведущими игроками IT-отрасли. Цель мероприятия, история которого началась в 2015 году, — содействие внедрению цифровых технологий в отечественном финансовом секторе.

Ключевыми темами форума в этом году станут цифровой рубль, искусственный интеллект, импортозамещение, API и цифровые платформы, блокчейн и смарт-контракты. Дискуссии с участием ведущих экспертов рынка будут посвящены методам борьбы с кибермошенничеством, развитию цифровых финтех-платформ, вопросам подготовки профильных специалистов и многому другому.

В этом году правительство Москвы поддержит мероприятие, о чем мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале. На форуме можно будет познакомиться с новейшими технологиями, применяемыми сегодня в столице.

Помимо деловой программы, гости форума смогут посетить цифровой город Finoland, где будут представлены инновации в области финансовых технологий. По словам Собянина, в рамках Finopolis ожидается также выставка молодежных проектов в сфере финтеха. Мероприятие состоится на площадке «Крокус Экспо».