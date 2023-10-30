Малый бизнес Москвы получил свыше 1 млн бесплатных консультаций за 11 лет

Встреча Сергея Собянина (второй справа) с руководителями предприятий малого и среднего бизнеса (Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»)

С 2012 года, когда столичными властями было создано ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), специалисты учреждения провели уже свыше 1 млн бесплатных консультаций для начинающих бизнесменов. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы. Программа осуществляется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За прошедшие 11 лет к специалистам МБМ успели обратиться производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие представители малого бизнеса. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, консультации уже охватили более 100 тем, касающихся запуска и развития бизнеса: налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и т.д. Этот список продолжает постоянно расширяться, добавила вице-мэр.

Однако бесплатные консультации — лишь часть системы поддержки малого бизнеса в Москве. В МБМ проходят тематические мероприятия, работают и обучающие программы, например: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд» и другие.

Из актуального: в конце октября в столице стартовали два образовательных проекта для представителей малого бизнеса — онлайн-марафон «Управление репутацией в интернете» и две программы в рамках комплексного проекта «Бизнес уикенд».

Молодых предпринимателей и тех, кто планирует им стать, пригласили на бесплатные обучающие курсы «Бизнес уикенд — Марафон» и «Акселератор». Четырехнедельный «Марафон» разработан для тех, у которых еще нет бизнеса, но уже есть его видение и будущие предприниматели освоят основы бизнеса, проработают идею с наставниками, зарегистрируются в качестве самозанятого или ИП и сделают первые продажи. Шестинедельный «Акселератор» рассчитан на людей с уже работающим бизнесом. Вместе со своей командой участники научатся налаживать бизнес-процессы и формировать годовую стратегию развития.

Отправить заявку, чтобы присоединиться к программам, можно до 1 ноября 2023 года. Проект «Бизнес уикенд» реализует АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В свою очередь, онлайн-марафон «Управление репутацией в интернете» представляет собой вебинар из восьми уроков (включая вводный), на которых специалисты расскажут о создании личного бренда, работе с отзывами клиентов и эффективном продвижении в интернете. Видеотрансляции можно посмотреть на сайте МБМ любому желающему по предварительной регистрации.