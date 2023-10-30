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В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих

Министерство: в Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих
Фото: Kristjan Teedema / IMAGO / Global Look Press
Фото: Kristjan Teedema / IMAGO / Global Look Press

С 30 октября по всей Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих с загруженной на них суммой €30 на человека, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.

«На семью выдается одна продовольственная карта, на которую перечисляется вся сумма пособия семьи. Грант необходимо использовать в течение квартала, оставшаяся сумма не будет перенесена на новый квартал. По продовольственной карте можно приобрести только продукты питания и предметы первой необходимости», — говорится в сообщении. Карта будет действовать в магазинах торговой сети Rimi.

Чтобы подать заявку на такую карточку, человек должен обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту жительства, после чего его экономическое положение будет оценено. После проверки карточку доставят по почте, либо ее принесет соцработник.

До этого малоимущим выделяли пакеты продовольственной помощи. За упаковку и раздачу набора определенных продуктов, а также за внесение в списки отвечал соцработник. Сейчас, как сообщает министерство, система станет более гибкой — у человека появится возможность пойти в ближайший магазин и сделать там необходимые покупки самому.

Переход на продуктовые талоны начался в апреле 2023 года, когда их выдали малоимущим в нескольких городах страны. Самыми популярными продуктами, которые покупали граждане, были хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, йогурты, овощи и фрукты, мясные продукты.

Теги
Эстония продовольственные карточки продуктовые карточки
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