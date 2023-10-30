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В мэрии анонсировали строительство новой эстакады на востоке Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Новую автомобильную эстакаду построят на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, завершить все работы планируется летом 2026 года. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность шоссе Энтузиастов, Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда.

«Заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ, — уточнил глава столичного градостроительного комплекса. — Протяженность новой эстакады составит почти 600 м, а ширина — 28 м».

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что реализация проекта улучшит транспортную доступность района Ивановское.

«Проект предусматривает строительство нового подземного пешеходного перехода с двумя лестничными сходами длиной 89 м в районе дома № 2 на Магнитогорской улице, перекладку коммуникаций и благоустройство территории площадью около 4 га», — подчеркнул глава столичного депстроя.

В общей сложности в рамках строительства автомобильной эстакады через шоссе Энтузиастов специалисты проложат и реконструируют 3,16 км дорог.

Теги
Москва эстакада Шоссе Энтузиастов строительство дорог пробки Андрей Бочкарев
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