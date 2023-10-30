Российское посольство назвало позором конкурс с нацистской формой в Гаване

Посольство России назвало «позором» Хэллоуин с образом Гитлера в Гаване

Фото: MaximRockCuba / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Выступление в нацистской форме на вечеринке в честь Хэллоуина в одном из гаванских клубов — «позорный акт», заявило посольство России на Кубе.

В ночь на субботу, 28 октября, местные СМИ опубликовали сюжет с вечеринки в честь Хэллоуина в Гаване. По данным Cubadebate, мероприятие прошло в культурном центре Maxim Rock. Награду за лучший костюм получил участник конкурса в нацистской форме. Победитель представил образ «Фюрер», выбрав как образец для подражания лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Издание отмечает, что конкурс проходил в государственном учреждении. Власти приостановили работу Maxim Rock «до выяснения обстоятельств произошедшего».

«Со стороны посольства России на Кубе мы решительно отвергаем и осуждаем этот позорный акт, который представляет как нормального человека личность, ответственную за гибель миллионов людей», — заявили российские дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что СССР «заплатил высокую цену в борьбе со злом» — во время Великой Отечественной войны погибли 27 млн советских граждан.

Дипмиссия поблагодарила кубинских властей и общество за своевременную реакцию на инцидент.