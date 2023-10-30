 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Посольство России назвало «позором» Хэллоуин с образом Гитлера в Гаване

Российское посольство назвало позором конкурс с нацистской формой в Гаване
Фото: MaximRockCuba / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: MaximRockCuba / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Выступление в нацистской форме на вечеринке в честь Хэллоуина в одном из гаванских клубов — «позорный акт», заявило посольство России на Кубе.

В ночь на субботу, 28 октября, местные СМИ опубликовали сюжет с вечеринки в честь Хэллоуина в Гаване. По данным Cubadebate, мероприятие прошло в культурном центре Maxim Rock. Награду за лучший костюм получил участник конкурса в нацистской форме. Победитель представил образ «Фюрер», выбрав как образец для подражания лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Издание отмечает, что конкурс проходил в государственном учреждении. Власти приостановили работу Maxim Rock «до выяснения обстоятельств произошедшего».

«Со стороны посольства России на Кубе мы решительно отвергаем и осуждаем этот позорный акт, который представляет как нормального человека личность, ответственную за гибель миллионов людей», — заявили российские дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что СССР «заплатил высокую цену в борьбе со злом» — во время Великой Отечественной войны погибли 27 млн советских граждан.

Дипмиссия поблагодарила кубинских властей и общество за своевременную реакцию на инцидент.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык
Теги
Гавана Куба нацизм Хэллоуин
Материалы по теме
Австрия потратит €20 млн на перестройку бывшего дома Гитлера
Общество
Трамп ответил на выдвижение Десантиса видео с Гитлером и дьяволом
Политика
Кремль ответил на призыв к Лаврову извиниться за слова о США и Гитлере
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Кремль поддержал опасения Шойгу о риске столкновения ядерных держав Политика, 13:14
Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное Политика, 13:09
Риелторы сообщили снижении числа новых проектов в Москве Недвижимость, 13:08
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 13:04
Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе Политика, 13:03
В Кремле связали беспорядки в Дагестане с вмешательством извне Политика, 12:59
Путин проведет совещание с силовиками из-за беспорядков в Махачкале Политика, 12:58
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Red Wings перенесла в Сочи рейсы из Махачкалы в Тель-Авив Политика, 12:53
Как меняется рынок коммерческой недвижимости Москвы Недвижимость, 12:52
В АТОР назвали альтернативные маршруты возвращения туристов из Дагестана Общество, 12:50
ЦБ предупредил о рисках инвестирования в бумаги квазироссийских компаний Инвестиции, 12:50
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 12:49
Сложность майнинга биткоина обновила исторический рекорд Крипто, 12:43
В Думу внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в Газе и Израиле Политика, 12:38