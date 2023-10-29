Два человека погибли в результате стрельбы во Флориде

Два человека погибли и 18 госпитализированы в результате стрельбы во Флориде

В результате стрельбы в городе Тампа (штат Флорида) два человека погибли, 18 были госпитализированы, сообщает Associated Press.

В ночь на 29 октября в одном из кварталов города произошла драка между двумя группировками, которая переросла в стрельбу. Инцидент произошел в районе с несколькими барами и клубами во время празднования Хэллоуина, пишет AP со ссылкой на начальника полиции. «Это были беспорядки или драка между двумя группами», — передает агентство его слова. Полиция не знает, посещали ли устроившие стрельбу люди какое-либо из заведений.

Один подозреваемый сам сдался правоохранительным органам. По данным AP, полиция еще ведет расследование, следователи предполагают, что в стрельбе участвовали по меньшей мере два человека.

25 октября в результате стрельбы в штате Мэн, по информации властей штата, погибли 18 человек, еще 13 получили ранения. По данным Fox News, погибли по меньшей мере 22 человека.

Правоохранительные органы подозревают в стрельбе 40-летнего Роберта Карда, который был инструктором по обращению с огнестрельным оружием. Летом мужчина провел две недели в психиатрической клинике с жалобами на «проблемы психического здоровья». Кард говорил, что «слышит голоса». Ранее он угрожал открыть огонь на военной базе.