Два человека погибли в результате стрельбы во Флориде
В результате стрельбы в городе Тампа (штат Флорида) два человека погибли, 18 были госпитализированы, сообщает Associated Press.
В ночь на 29 октября в одном из кварталов города произошла драка между двумя группировками, которая переросла в стрельбу. Инцидент произошел в районе с несколькими барами и клубами во время празднования Хэллоуина, пишет AP со ссылкой на начальника полиции. «Это были беспорядки или драка между двумя группами», — передает агентство его слова. Полиция не знает, посещали ли устроившие стрельбу люди какое-либо из заведений.
Один подозреваемый сам сдался правоохранительным органам. По данным AP, полиция еще ведет расследование, следователи предполагают, что в стрельбе участвовали по меньшей мере два человека.
25 октября в результате стрельбы в штате Мэн, по информации властей штата, погибли 18 человек, еще 13 получили ранения. По данным Fox News, погибли по меньшей мере 22 человека.
Правоохранительные органы подозревают в стрельбе 40-летнего Роберта Карда, который был инструктором по обращению с огнестрельным оружием. Летом мужчина провел две недели в психиатрической клинике с жалобами на «проблемы психического здоровья». Кард говорил, что «слышит голоса». Ранее он угрожал открыть огонь на военной базе.
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