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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол Израиля заявил, что Россия не рассказала об итогах визита ХАМАС

Посол Израиля: Россия не сообщала итоги визита делегации ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Александр Бен Цви
Александр Бен Цви (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия не проинформировала Израиль об итогах визита делегации ХАМАС в Москву, заявил «РИА Новости» посол Израиля Александр Бен Цви.

Он отметил, что в Израиле «очень недовольны визитом» делегации.

Бен Цви подчеркнул, что Израиль ведет постоянные контакты с российской стороной и они будут продолжены. «Мы обмениваемся различными мнениями, не всегда мы друг с другом согласны, и пример визита ХАМАС — очень хороший пример этого. 

26 октября представители ХАМАС во главе с членом политбюро Абу Марзуком прилетели с визитом в Москву. С ними обсуждалось освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа, сообщили РБК в российском МИДе.

В МИД Израиля расценили приглашение делегации ХАМАС в Москву как поддержку терроризма и призвали власти России «немедленно изгнать террористов». В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у прибывшей на переговоры в Россию делегации палестинской группировки ХАМАС не было «кремлевской программы» и контактов с Кремлем. «По линии МИДа было сообщение, мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем», — подчеркнул он.

Теги
Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа Кремль
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