В Набережных Челнах загорелась гостиница. Видео
В четырехэтажной гостинице в Набережных Челнах произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
«Эвакуировано 72 человека, к тушению пожара привлечены 81 человек, 25 единиц техники. В 10:45 — локализация пожара. Пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.
По данным МЧС, загорелась кровля и утеплитель фасада гостиницы на третьем и четвертом этажах. В ведомстве уточнили, что площадь пожара достигала 4 тыс. кв. м.
В МЧС добавили, что возгорание зафиксировали по адресу: Московский проспект, д. 159. Там находится гостиница Kamarooms Business Hotel & Spa.
Накануне в районе Ясенево на юго-западе Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгорание произошло по адресу: Литовский бульвар, дом 3А — там расположена гостиница «Фортуна плюс». В ходе ликвидации пожара были спасены восемь человек, еще 15 человек покинули гостиницу самостоятельно.
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